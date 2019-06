Meteo a Napoli: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. schiarite in serata, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare poco mosso. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

La goccia fredda in quota si posiziona a ridosso delle regioni meridionali italiane, rinnovando l'ennesima giornata contraddistinta da condizioni di marcata instabilità. Ne consegue la genesi di rovesci temporaleschi ad evoluzione diurna a ridosso dei comprensori montuosi di Campania, Calabria e Sicilia, in particolar modo su Sila, Serre, Aspromonte, Etna e Iblei. Temperature con poche variazioni e ancora diffusamente inferiori alle medie climatiche. Venti deboli settentrionali. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale mosso; Ionio poco mosso.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Domenica nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,9 µg/m³.