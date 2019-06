Nocera Inferiore, scoppia un incendio in una casa: morta un'anziana

Tragedia nella notte tra venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dove i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fiano, intorno all'una di notte, per l'incendio di una canna fumaria. Una volta sul posto, la squadra di Nocera si è trovata a dover fronteggiare un rogo che ha interessato la cucina e il soggiorno dell'abitazione. Una volta entrati in casa, hanno trovato nella camera da letto un'anziana. Purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. In casa era presente un braciere che probabilmente ha causato l'intossicazione alla vittima.