Eboli, bimba di tre anni cade dentro piscina vuota e muore

Una bimba di tre anni è morta ieri, venerdì 31 maggio, dopo essere caduta nella piscina vuota di un giardino di una casa a Eboli, in provincia di Salerno. La piccola è morta sul colpo a causa del violento impatto e il personale del 118, accorso sul posto dopo l’allarme lanciato dai familiari della bambina, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagini sono state avviate dai carabinieri della compagnia di Eboli per far luce sul drammatico fatto, accertare le cause dell'incidente e appurare eventuali responsabilità.

Le parole del sindaco di Eboli

"Sono sconcertato per questa tragedia - dice il sindaco di Eboli, Massimo Cariello -. Tutta la comunità si stringe intorno alla famiglia".