Giugliano in Campania, 8 rapine in 3 mesi a due benzinai: arrestati

Due uomini, già arrestati a marzo per resistenza a pubblico ufficiale ed evasione, avrebbero messo a segno otto rapine in tre mesi in due distributori di carburante. Le indagini dei carabinieri hanno permesso al gip di emettere, su richiesta della Procura di Napoli Nord, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina pluriaggravata nei confronti di due 34enni, residenti rispetttivamente a Pozzuoli e Giugliano in Campania.

Le rapine

Gli impianti presi di mira si trovano entrambi a Giugliano, in via Ripuaria, a distanza di poche centinaia di metri l'uno dall'altro. In qualche caso i colpi sono stati messi a segno nel giro di pochi minuti. L'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza degli esercizi commerciali, gli accertamenti tecnici e la comparazione di alcuni capi di vestiario hanno permesso di attribuire la responsabilità per otto rapine ai due arrestati, che, sempre a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata, talvolta sotto la minaccia di una pistola o di un coltello, riuscivano a impossessarsi dell'incasso. A uno dei due indagati è stato contestato anche il reato di evasione, poiché nel periodo delle rapine era sottoposto agli arresti domiciliari.