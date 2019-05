Portici, ristorante "chiuso per camorra" subisce l'ennesimo furto

In provincia di Napoli, a Portici, è stato un furto dal valore di circa 10mila euro compiuto ai danni del ristorante "Ciro a mare" antistante la spiaggia le Mortelle, chiuso dal 2009 dopo un attentato incendiario e da tempo in attesa di riaprire i battenti. All'indomani dell'incendio al cancello era stato messo un lenzuolo bianco con la scritta "Chiuso per camorra" che aveva suscitato indignazione e un moto di ribellione civile da parte di cittadini e associazioni antiracket.

Il furto

Da quanto trapela, sconosciuti dopo aver forzato il cancello di ingresso sono entrati nel ristorante e hanno portato via due cucine e altrettanti banchi d'acciaio, cento metri di cannucce di bambù, duecento metri di cavo elettrico trifase, trenta barre di ferro, utensileria da cucina, due macchine da caffè, un fabbricatore di ghiaccio e anche due gommoni con motori e un borsone appartenenti ai proprietari. La struttura, ormai ridotta ad un rudere, è in manutenzione straordinaria, in attesa che possa un giorno riaprire come desidera la famiglia Rossi, proprietaria del ristorante.