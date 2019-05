Meteo a Napoli: le previsioni di oggi venerdì 31 maggio

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Il fronte freddo in discesa da Nord rinnova condizioni di tempo instabile sulle nostre regioni che dopo una mattinata ancora soleggiata, salvo qualche residuo fenomeno attorno allo Stretto, vedranno l'arrivo di nuovi rovesci o temporali sui settori peninsulari e attorno allo Stretto. Migliora poi nel corso della serata. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da mosso a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. rasserena in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,2 µg/m³.