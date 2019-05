Uomo ferito a San Giorgio a Cremano, non convince la sua versione

Il racconto del 39 enne di Napoli, ferito nel pomeriggio di ieri martedì 28 maggio in un presunto tentativo di rapina del suo Rolex, non ha convinto la polizia. Così l'uomo potrebbe essere denunciato per false dichiarazioni. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno accertato che l'episodio non è accaduto in via Manzoni, a San Giorgio a Cremano, come ha riferito l' uomo ai poliziotti, ma in via delle Repubbliche Marinare, nel quartiere Barra, a Napoli. L' orologio Rolex non gli è stato sottratto.

Vicenda da chiarire

Il 39enne, incensurato, ha ritrattato la prima versione dei fatti, secondo la quale sarebbe stato ferito da un colpo di pistola esploso da due sconosciuti con il volto coperto, giunti a bordo di uno scooter, dopo che aveva reagito al tentativo di rapinargli il Rolex. Restano da chiarire, per gli investigatori, le circostanze reali nelle quali il 39enne è stato ferito con un colpo di pistola che ha raggiunto al polpaccio posteriore destro, con foro di uscita alla caviglia.