Pomigliano d'Arco, furto corrente in un ristorante: arrestata titolare

A Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato la titolare di un ristorante, incensurata, per furto di energia. Secondo l'accusa, una 32enne di Brusciano alimentava il proprio ristorante tramite un allaccio abusivo alla rete pubblica. Lo hanno scoperto i militari insieme a tecnici dell'Enel: questi ultimi hanno stimato un consumo non registrato per circa 22mila euro. I carabinieri hanno arrestato la donna per furto aggravato. Ora è ai domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.