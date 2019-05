Caserta, certificati medici falsi per la moglie del boss: tre arresti

I carabinieri hanno arrestato e condotto in carcere, per una sentenza diventata definitiva, Camillo Belforte, figlio 39enne Di Domenico Belforte, capo dell'omonimo clan di camorra, detenuto al 41bis, operante e Marcianise e in parte del Casertano. Con Belforte è stata arrestata la cognata Carmela Allegretta, 35 anni, e il medico 63enne Giuseppe Di Maio, in servizio al reparto di Igiene Mentale dell'Asl di Caserta (distretto di Marcianise).

I certificati falsi

La vicenda giudiziaria, giunta a conclusione, riguarda i certificati medici falsi redatti da Di Maio su pressione di Camillo Belforte e della cognata. Secondo quanto emerso, i certificati servivano a far avere benefici carcerari a Maria Buttone, moglie del boss Belforte e madre di Camillo. In alcuni casi il professionista avrebbe svolto il ruolo di intermediario, riuscendo a far stilare certificati da altri medici che attestavano patologie inesistenti per la donna. In altre circostanze, è emerso dal dibattimento, è stato lo stesso Di Maio a firmare i certificati falsi per Buttone, tuttora libera e residente a Marcianise.

La sentenza

Camillo Belforte e il medico dovranno scontare 5 anni di carcere, Allegretta 4 anni e 6 mesi. È stata la Corte di Cassazione, qualche settimana fa, a porre la parole fine sulla vicenda, respingendo il ricorso presentato dagli imputati. L'Ufficio Esecuzione penali del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha così emesso gli ordini di carcerazione, eseguiti dai carabinieri con il coordinamento del Procuratore capo Maria Antonietta Troncone e dell'aggiunto Antonio D'Amato.