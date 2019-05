Pozzuoli, un’auto si scontra con un camper: un morto e tre feriti

Un morto e tre feriti. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto a Pozzuoli, nel Napoletano, sulla variante Solfatara-Arco Felice. A perdere la vita un uomo di 56 anni, residente nel quartiere periferico di Monterusciello, che alla guida della sua Fiat Punto si è scontrato contro un camper, che proveniva nella direzione opposta. Sulla roulotte viaggiavano tre persone, padre, madre e figlia, che nell’impatto sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale di Pozzuoli.

Feriti trasportati in ospedale

Per il 56enne non c’è stato nulla da fare mentre i tre feriti sono stati trasportati dai soccorritori al pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli. Sono in corso le indagini della polizia municipale per risalire alle cause dell’incidente. Per un'ora la circolazione sulla variante è stata interrotta per consentire la rimozione dei mezzi.