Una ragazzina di 13 anni sarebbe stata picchiata con schiaffi e pugni da alcune coetanee per aver pubblicato un post su Facebook. Questo il presunto caso di bullismo, avvenuto a Giugliano in Campania, su cui indagano i carabinieri e la Procura della Repubblica dei Minori di Napoli.

Il pestaggio

La vittima dell'aggressione, avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 22 maggio, sarebbe una 13enne di origini brasiliane che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata picchiata da alcune coetanee italiane. Sui social è apparso anche un video del pestaggio in cui si vede la 13enne mentre viene strattonata e trascinata dalle altre ragazzine davanti a diverse persone rimaste però indifferenti. Il filmato è stato acquisito dai carabinieri. La ragazzina è da dieci anni in Italia insieme alla madre, e sembra che non abbia mai avuto problemi con le coetanee.

Le denunce

Il giorno dopo l'aggressione la giovane vittima, assieme alla la madre, si è presentata dai carabinieri per denunciare l'accaduto. All'esposto è stato allegato anche il referto stilato dai medici dell'ospedale, che hanno dato alla ragazzina cinque giorni di prognosi per varie escoriazioni e contusioni. Il 24 maggio, invece, è stata una 13enne italiana a presentarsi ai militari, accompagnata dalla madre, ai quali ha raccontato di essere stata lei ad avere la peggio durante l'aggressione. La giovane però, portata in ospedale, non ha avuto giorni di prognosi essendo lievi le sue ferite. I militari stanno indagando per far luce sulle diverse versioni della vicenda.

