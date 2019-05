Meteo a Napoli: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Domenica sono previsti 14mm di pioggia. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Pressione in diminuzione sul bacino del Mediterraneo per l'arrivo di una nuova perturbazione che prenderà vigore sui mari meridionali. Nubi in aumento dalla Sicilia, fino a cielo coperti con piogge sparse che tenderanno ad interessare anche Calabria e Campania. Temperature in lieve calo. Venti fino a moderati tra SE e SO. Mari da poco mossi a mossi. Tendente e amolto mosso lo Stretto di Sicilia.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare quasi calmo. Domenica sono previsti 11mm di pioggia.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica sono previsti 10mm di pioggia.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,5 µg/m³.