Ercolano, spaccia cocaina in casa: in manette un pregiudicato

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Ercolano, in provincia di Napoli, con l’accusa di spaccio di droga, mentre la moglie del 42enne è stata denunciata per spaccio in concorso. La coppia utilizzava la propria abitazione come piazza di spaccio, e proprio grazie all’andirivieni nei pressi della casa il 42enne è stato identificato.

L'intervento dei carabinieri

I carabinieri di Torre del Greco (Napoli) hanno prima bloccato tre persone che avevano appena comprato della cocaina e poi, giunti nell'appartamento in cui abita la coppia, hanno trovato e sequestrato 1.310 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. Sequestrato inoltre il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Durante la perquisizione l'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati di droga, ha ferito lievemente un carabiniere alla mano con una bottiglia di vetro rotta, e ha danneggiato alcuni oggetti presenti in casa. L’uomo è stato portato in carcere.