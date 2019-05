Friday for Future, a Napoli manifestanti occupano gli uffici dell’Enel

A Napoli, un gruppo di manifestanti che sta partecipando al corteo “Friday for Future” (LE FOTO) in difesa del clima ha fatto irruzione negli uffici Enel in via Depretis. I ragazzi, con indosso delle tute verdi, sono entrati nella sede dell'azienda e hanno occupato gli infopoint. I dimostranti sono partiti da piazza Mancini e hanno percorso via Marina. All'altezza degli uffici Enel un gruppo è entrato negli uffici. L'azione è stata compiuta in quanto Enel è ritenuta "uno dei colossi energetici che sfruttano l'energia senza tutelare e preoccuparsi dei riflessi sul clima". L'atto è stato rivendicato dai green block che, hanno spiegato i manifestanti, in maniera pacifica cercano di bloccare anche simbolicamente uffici e sedi di multinazionali che, a loro dire, sfruttano territorio e ambiente.

Il corteo degli studenti

Intanto, il corteo degli studenti, aperto da un grande striscione che dice "Change the system, Save the Planet", è proseguito ed è arrivato in piazza Municipio, dove da questa mattina i ragazzi di Radio Immaginaria, la radio degli adolescenti, è in collegamento con le altre piazza italiane che sono scese in strada per chiedere ai Governi impegni contro i cambiamenti climatici e a difesa dell'ambiente. I ragazzi espongono cartelli e striscioni in diverse lingue del mondo a testimonianza di come il movimento dei giovani sia universale.

