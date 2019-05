Meteo a Napoli: le previsioni di oggi venerdì 24 maggio

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

L'alta pressione presente sul Mediterraneo non è robusta e determina un meteo a due velocità. Al mattino spazi soleggiati e tempo perlopiù asciutto. Al pomeriggio possibilità per qualche acquazzone o temporale su zone interne e rilievi. Temperature stabili, venti in prevalenza variabili o a regime di brezza. Mari poco mossi

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. schiarite in serata, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13,3 µg/m³.