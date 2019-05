È stato inaugurato oggi all’aeroporto di Capodichino il collegamento giornaliero della United Airlines tra Napoli e New York/Newark. Il volo sarà attivo fino al 26 ottobre. Parte alle 9.55 dallo scalo partenopeo e atterra alle 14.05 (ora locale) all'aeroporto di Newark. Da New York, partenza alle 17.15 e arrivo nel capoluogo campano alle 7.55 del giorno seguente. Napoli è la quarta città italiana che la compagnia Usa aggiunge al network di voli diretti tra Italia e Stati Uniti.

La cerimonia di inaugurazione

Per l'inaugurazione del volo a Capodichino si è svolta una cerimonia di apertura del gate, seguita da un saluto con cannoni ad acqua al volo United UA 965. "Questo nuovo volo - ha detto il direttore vendite di United Airlines per l'Italia, Walter Cianciusi - rafforza la nostra rete internazionale di collegamenti, offrendo ai nostri clienti italiani oltre 60 destinazioni negli Usa, nei Caraibi, in Canada e in Messico raggiungibili, in coincidenza, con voli diretti da New York/Newark." "Il volo Napoli-New York avvicina la Campania non solo a New York, ma a tutto il Nord America, grazie all'ampio network di collegamenti United dal suo hub di Newark - ha detto l'amministratore delegato di Gesac s.p.a., Roberto Barbieri - e renderà la Campania una destinazione ancora più appetibile per i turisti americani e per le comunità di emigrati".

La compagnia United Airlines

United Airlines è la quarta compagnia aerea del mondo per numero di passeggeri trasportati. L'aeroporto Newark Liberty International, a circa 23 km da Manhattan, offre collegamenti rapidi per numerose zone della città, compreso il servizio AirTrain fino alla Penn Station, nel cuore di Manhattan, con un tempo di percorrenza inferiore a 30 minuti. L'aeromobile Boeing 767-300 utilizzato per il nuovo volo Napoli-New York/Newark è dotato di 214 posti, di cui 30 poltrone flat-bed in business class, 49 in United Economy Plus, e 135 in Economy.