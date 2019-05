Napoli, niente lenzuola al Cardarelli: in arrivo 2.500 completi letto

In arrivo all’ospedale Cardarelli di Napoli nel pomeriggio di giovedì 23 maggio, 2.500 completi letto e 500 lenzuola monouso. Lo rende noto il Viminale. Il nosocomio aveva annunciato "la sospensione di ogni forma di attività programmata, ovvero programmabile, onde ridurre i volumi di utilizzo" della biancheria pulita, per far fronte all'emergenza determinata dallo sciopero dei lavoratori della ditta di lavanderia. Il materiale, fanno sapere fonti del ministero, arriverà dal Centro assistenza di pronto intervento (Capi) di Capua del ministero degli Interni. Il ministro Matteo Salvini ha già dato il via libera all'operazione.

De Luca: "Noi contro i delinquenti"

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'inaugurazione del reparto di Terapia Intensiva Ematologica all'ospedale Cardarelli: "La notizia non erano le lenzuola ma la battaglia della Regione Campania per cacciare dalla sanità la camorra e i delinquenti. L'American Laundry ha una interdittiva antimafia e in caso di interruzione di pubblico servizio, o se qualcuno si permette di fermare le forniture, intervengano carabinieri, polizia e guardia di finanza, perché non siamo ancora nell'Africa subsahariana", le sue parole. "La Soresa - ricorda De Luca - ha fatto subentrare la seconda classificata della gara con una clausola che prevede che i dipendenti che lavorano negli ospedali siano assunti dalla nuova azienda. Qualcuno pretendeva che la nuova azienda assumesse anche quelli nella struttura centrale dell'American Laundry, i centralinisti e gli amministrativi. Questa non è lotta sindacale ma delinquenza doppia perché si fa sulla pelle dei malati".

Il messaggio a Salvini

De Luca si rivolge al Viminale e non risparmia qualche frecciata al Ministro degli Interni, Matteo Salvini: "Non sappiamo chi è la 'fonte del Viminale' che ha prodotto la nota diffusa dalle agenzie di stampa. Trattasi di un perfetto idiota. L'ospedale Cardarelli non ha rallentato assolutamente nulla. Non c'è stata e non c'è alcuna emergenza. Quanto alle lenzuola, Salvini può sempre regalarle ai balconi d'Italia perché la richiesta è ormai da record", le sue parole.

E ancora: "Per risolvere le vere emergenze, faccia il Viminale quello che è suo dovere fare - prosegue De Luca -. Individuare e sanzionare quelli che interrompono pubblici servizi, mettendo in atto iniziative ricattatorie sulla pelle dei malati. Se avanzano al ministero lenzuola e biancheria, le mandino a chi ne ha bisogno, ai centri di accoglienza, ai servizi sociali, alla Caritas. Qualche completo coordinato può essere mandato anche a casa del ministro per rinnovare il suo corredo".

"Nel giorno - conclude De Luca - in cui parte al Cardarelli una nuova struttura per il trapianto allogenico all'avanguardia in Italia, possiamo comunicare al ministro degli Interni che non abbiamo bisogno di nulla. Ci aspettiamo solo che i trasferimenti del Fondo Nazionale Sanitario non penalizzino più come capita da sempre la Regione Campania. Se gli informatori del Viminale sono quelli che hanno raccontato che mancano le lenzuola, allora è meglio affidarsi alla rete italiana di parcheggiatori abusivi. Il Viminale si occupi piuttosto che le interdittive antimafia alle aziende che partecipano alla gare arrivino in tempo".

