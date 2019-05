Napoli, scooter sorpassa e si scontra con un'auto: muore un 21enne

Incidente mortale nella notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio a Napoli. Poco dopo le 2, in via Diocleziano, uno scooter Honda Sh 150, con a bordo il 21enne N. L. e una ragazza di 20 anni, nel sorpassare una Renault Capture si è scontrato con una Daihatsu Telios, condotta da una 26enne, proveniente dalla direzione opposta. Il conducente dello scooter è morto sul colpo, mentre la ragazza è ricoverata in prognosi riservata al Cardarelli per le gravi lesioni riportate agli organi interni. Gli occupanti della Daihatsu hanno riportato lievi lesioni, giudicate guaribili in cinque giorni.

Disposti gli esami tossicologici

I veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro, e sono stati richiesti gli esami tossicologici per le persone coinvolte. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sul luogo è intervenuta la sezione di Infortunistica Stradale della polizia municipale, coordinata dal capitano Muriano.