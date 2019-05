Meteo a Napoli: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare mosso. Domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Un calo della pressione determina un afflusso di correnti umide. Ne consegue una giornata parzialmente nuvolosa con qualche debole pioggia sui monti e sulla Campania, qui con tendenza a miglioramento. Temperature stabili o in lieve calo. Venti in prevalenza da SSE moderati. Mari mossi.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare mosso. Domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,1 µg/m³.