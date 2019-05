Meteo a Napoli: le previsioni di oggi venerdì 17 maggio

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Il vortice ciclonico attivo nelle giornate precedenti lascia il posto ad una parziale rimonta dell'anticiclone a partire da ovest: ne consegue un generale miglioramento del tempo su Campania, Calabria e Sicilia, in un contesto termico più consono al periodo tardo-primaverile. Da segnalare, tuttavia, ancora il possibile sviluppo di addensamenti cumuliformi a ridosso della dorsale appenninica nelle ore centrali della giornata, ivi con sporadici fenomeni. Temperature in sensibile aumento su tutte le regioni. Venti deboli variabili, in progressiva rotazione a SE nella seconda parte del dì. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,2 µg/m³.