Arrestata a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, una donna di 47 anni, sorpresa mentre viaggiava in contromano in una strada del Penniniello e trovata in possesso di 374 grammi di cocaina divisi in due involucri. La donna, già nota alle forze dell'ordine per reati specifici, è accusata di detenzione di stupefacente a fini di spaccio.

L'arresto

La 47enne è stata notata nel corso di un servizio antidroga mentre in sella a un motorino stava guidando contromano. I carabinieri l'hanno subito fermata per sottoporla ai controlli di rito e, tenuto conto dell'atteggiamento ansioso ritenuto esagerato rispetto alla situazione, l'hanno sottoposta a perquisizione trovando la droga. Dopo l'arresto è stata portata nel carcere femminile di Pozzuoli.