Napoli, il fratello di Pino Daniele espone striscione contro Salvini

Anche Salvatore, fratello di Pino Daniele, ha partecipato alla contestazione degli striscioni contro il ministro degli Interni Matteo Salvini, atteso oggi, giovedì 16 maggio, a Napoli per prendere parte al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Dal balconcino della sua casa, in San Giovanni Maggiore Pignatelli, nel centro storico di Napoli, Salvatore Daniele ha esposto la scritta: "Questa Lega è una vergogna, lo diceva anche mio fratello Pino".

Le dichiarazioni

"Un ministro che indossa divise, imbraccia mitra e è contro gli extracomunitari non è degno di questo nome", aggiunge Salvatore Daniele. "Deve andare via, qua non lo vogliamo. E a quelli che pensano che la Lega non è più quella di una volta, quella criticata da mio fratello io dico che è peggio", aggiunge Salvatore. "Mio fratello non c'è più ma lo dico io: questa Lega è una vergogna", conclude Salvatore Daniele.