Napoli, gruppo di disoccupati protesta a Palazzo delle Arti

Un gruppo di precari, del movimento "7 novembre", sta occupando l'androne del Palazzo delle Arti di Napoli, in via dei Mille. I disoccupati hanno anche esposto uno striscione dal balcone del primo piano dell'edificio con la scritta "Lavoro stabile, reddito per tutti". Così il portavoce dei manifestanti: "Chiediamo che Comune e Regione al più presto organizzino un tavolo di coordinamento per individuare progetti e soluzioni per la nostra vertenza".