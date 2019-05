Napoli, contrabbando: sequestrati otto quintali di sigarette

A Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, due uomini di 51 e 45 anni sono stati arrestati dalla guardia di finanza per il reato di contrabbando di sigarette. Sono stati sequestrati otto quintali di sigarette del valore di circa 200mila euro, prive del contrassegno di Stato e riportanti tredici marchi differenti, tra cui Regina, Merit, Marlboro, Chesterfield. Si trattava in gran parte di sigarette cosiddette "cheap white", ovvero di tabacchi originali recanti marchi registrati nei rispettivi paesi di produzione (Russia, Emirati Arabi Uniti, Cina e Ucraina), che non possono essere venduti in Italia o all'interno dell'Unione Europea perché non conformi ai parametri minimi di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria.

La ricostruzione dell'operazione

I finanzieri hanno intercettato, lungo la statale 7-bis Aversa-Melito, un furgone con targa italiana in pessime condizioni. Dopo averlo seguito, i finanzieri sono intervenuti arrestando le due persone e sequestrando il carico.