Napoli, ciclista precipita in un dirupo sul Vesuvio e muore

Un ciclista di 50 anni di Napoli è deceduto dopo essere precipitato, ieri sera, in un dirupo nel Parco Nazionale del Vesuvio. La vittima è Santolo Napolitano, più volte campione regionale della squadra Cicloo Carbonari Bikers. L’uomo era con la sua mountain bike in compagnia di un amico e percorreva il sentiero numero 03 del Parco, ovvero il Monte Somma, in località Olivella, quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato per circa 70 metri nel dirupo. A chiamare i soccorsi è stato l'amico. Sul posto è giunto il personale del 118 oltre agli uomini del soccorso alpino e speleologico della Campania, che hanno successivamente recuperato il corpo senza vita dell'uomo. A nulla infatti sono valsi i soccorsi. Sull'episodio indagano i carabinieri della Stazione di Sant'Anastasia. Il magistrato ha disposto il trasferimento della salma all'ospedale Secondo Policlinico di Napoli, dove sarà eseguita l'autopsia.

I messaggi di cordoglio

Appresa la notizia, il presidente dell'Ente Parco Vesuvio, Agostino Casillo, ha espresso ''condoglianze alla famiglia'' e ha rivolto ''un ringraziamento ai soccorritori che so che sono stati celeri, pur non potendo nulla''. Sul sito Facebook 'Vesuvio Mountain Bike Asd' si stanno moltiplicando i commenti di stima e cordoglio di amici e conoscenti di Santolo Napolitano. C'è chi scrive ''È una notizia tremenda. Siamo tutti uniti in un immenso dolore'' e anche ''Grande Amico e grandissimo uomo, con la sua umiltà si è sempre distinto da quel campione che era''. E ancora ''Era il migliore in assoluto'', ''In bici in paradiso, vinci per noi''.

