Meteo a Napoli: le previsioni di oggi mercoledì 15 maggio

La situazione meteo in città

A Napoli molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, sono previsti 20mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Un vortice ciclonico in azione sul medio Tirreno, in lento spostamento verso sud, determina marcate condizioni di instabilità atmosferica su tutte le nostre regioni meridionali. Giornata nuvolosa con nuove precipitazioni in arrivo, localmente a carattere temporalesco, già al mattino sulla Campania. Temperature in calo, specie nei valori massimi in Campania. Venti tendenti ad intensificarsi dal pomeriggio, quando si disporranno da Maestrale. Mari: mosso lo Ionio, molto mossi gli altri bacini.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 17mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale, sono previsti 12mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4.3 µg/m³.