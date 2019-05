Torre del Greco, guida ubriaco e morde un dito a un carabiniere

A Torre del Greco, in provincia di Napoli, un uomo è stato arrestato dopo aver guidato ubriaco a folle velocità, minacciato di morte i carabinieri e morso al dito uno dei militari. Inoltre, l'uomo di 38 anni finito in manette, Antonio Esposito, è stato trovato anche in possesso di una pistola scacciacani.

La ricostruzione dei fatti

Dopo una segnalazione al 112, i carabinieri sono intervenuti su via Litoranea e inseguito l'auto di Esposito. Durante l'arresto, l'uomo ha opposto resistenza, arrivando a minacciare di morte e a mordere a un dito un carabiniere: sottoposto a test alcolemico, è risultato con un tasso di 1,56 g/l. Esposito è stato giudicato con rito direttissimo: il magistrato ha convalidato l'arresto e in attesa di processo gli ha applicato le misure cautelare dell'obbligo di firma e dell'obbligo di dimora con permanenza in casa dalle 21 alle 7.