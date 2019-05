Meteo a Napoli: le previsioni di oggi martedì 14 maggio

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarite in serata, sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

La circolazione rimane depressionaria sui mari meridionali. Si rinnovano condizioni di diffusa instabilità con rovesci e qualche temporale alternati a momenti più asciutti e parzialmente soleggiati. Fenomeni più intensi e probabili sulle aree interne. Temperature stabili, venti tra Nord-est e Nord-Ovest, deboli o moderati. Mari in prevalenza mossi.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarite sono attese in serata, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, ma nella notte si prevedono precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,2 µg/m³.