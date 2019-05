Ha picchiato la compagna con una tale violenza che la donna è caduta dalle scale e si è ferita insieme al figlio di due anni e mezzo che aveva in braccio. Per questo motivo, i carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola (Napoli) hanno arrestato in flagranza un uomo di 34 anni di San Gennaro Vesuviano, già noto alle forze dell'ordine, che dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale.

L’intervento dei carabinieri

I militari sono intervenuti d'urgenza presso l'abitazione del 34enne, dove l'uomo aveva aggredito a calci e pugni la convivente di 30 anni, poi precipitata dalle scale. La donna e il bambino sono stati portati all'ospedale di Nola: alla madre i medici hanno diagnosticato contusioni in sedi multiple e all'addome ed escoriazioni alla faccia e al naso, giudicate guaribili in 15 giorni; al bambino escoriazioni al volto con una prognosi di cinque giorni. Nel corso dei successivi accertamenti, i carabinieri hanno accertato che in precedenza c'erano stati altri episodi di violenza finora mai denunciati.