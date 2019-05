Il Commissario Straordinario della Asl 1 di Napoli, Ciro Verdoliva, ha reso noto un episodio di "sabotaggio" avvenuto nella mattina di oggi, domenica 12 maggio, all'ospedale del Mare, nel capoluogo campano, dove un estintore è stato utilizzato "in maniera impropria". L'autore del gesto, dice Verdoliva, è stato segnalato alle autorità competenti.

"Tolleranza zero"

"Il contenuto di un estintore è stato sparso nei corridoi dell’ospedale", ha detto Verdoliva, che ha denunciato l'accaduto. La Asl 1 ha precisato che l'autore del gesto non è stato identificato. L'episodio è avvenuto "nelle prime ore del mattino di oggi". Verdoliva chiede "tolleranza zero contro chi usa la violenza o danneggia un bene della collettività".

Solidarietà ai colleghi vittima di aggressioni

Verdoliva ricorda in una comunicazione "le aggressioni che si sono verificate nei giorni scorsi all'ospedale dei Pellegrini e all'ospedale San Giovanni Bosco", ed esprime solidarietà "al medico e alle guardie giurate che, in circostanze diverse, sono state vittime dell'inciviltà ma anche della volontà di qualcuno di ribellarsi all'apposizione di regole in un sistema che troppo a lungo è stato piegato alle esigenze individuali, danneggiando l'utilità pubblica".

"Insofferenza a regole introdotte da poco"

Per il Commissario Asl, si tratta di "episodi che vanno condannati con forza e che sono il segnale di un'insofferenza alle regole, introdotte da pochi giorni per ripristinare la 'normalità', dall'accesso ai parcheggi alla presenza di visitatori nei reparti a qualsiasi ora. La musica è cambiata, e chi non lo ha ancora capito lo comprenderà ben presto, perché non molleremo. Vogliamo ridare a quest'Azienda la dignità che merita".