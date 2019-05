Pagani, trovato cadavere carbonizzato in un'auto

In via Lamioni, nella zona periferica di Pagani, in provincia di Salerno, è stato trovato all'interno di una vettura il corpo carbonizzato di un uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di risalire all'identità della vittima, resa irriconoscibile dalle fiamme. Ancora non è chiaro cosa sia accaduto. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo ogni elemento utile per le indagini.