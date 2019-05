Rubano denaro ad anziana a Boscotrecase, arrestati due tassisti

Due tassisti di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, sono stati arrestati dai carabinieri per aver sottratto a un'anziana, diretta in ospedale per una visita, la somma di denaro appena prelevata. Ieri mattina, mercoledì 8 maggio, la donna di 85 anni doveva andare all'ospedale di Boscotrecase e aveva prelevato 550 euro, per poi chiamare un taxi.

La rapina

L' auto è arrivata con due tassisti a bordo: Raffaele Donadio, 53 anni, e Giuseppe Leveque, 53, entrambi già denunciati in passato. Arrivati, a Boscotrecase i tassisti hanno chiesto alla donna 20 euro per la corsa. L'anziana ha estratto il denaro da un borsello, che è stato notato dai due. Quando la donna ha chiesto il loro aiuto per sedersi su una carrozzina, Leveque ha sottratto i 550 euro e li ha passati al collega, facendogli segno di allontanarsi. Arrivata in ospedale, la donna si è accorta di non avere più il denaro e ha chiesto al personale di avvertire i carabinieri.

L'arresto

Una pattuglia ha trovato i due tassisti nei pressi del parcheggio dell'ospedale. I due tassisti sono stati arrestati e messi agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. I soldi sono stati restituiti all'anziana.