Forio d'Ischia, scoperti lavoratori in nero in due alberghi

Lavoratori in nero in due alberghi di Forio d'Ischia, in provincia di Napoli, questo quanto emerso dai controlli dei carabinieri effettuati nel corso di un servizio di contrasto alle violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. I militari dell'Arma hanno controllato tre alberghi riscontrando violazioni in due strutture.

I controlli

In un caso i militari hanno scoperto che l'albergo impiegava tutti lavoratori in nero (tre dipendenti su tre lavoratori presenti), mentre nel secondo caso, hanno riscontrato la presenza di due lavoratori irregolari su nove. In entrambe le strutture il personale in nero era impiegato per i servizi di pulizie. Ai titolari delle strutture ricettive, si apprende da fonti dell'Arma, saranno comminate sanzioni amministrative per l'impiego di manodopera senza contratto. Nelle scorse settimane numerosi lavoratori a sono emersi dai controlli effettuati dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza in numerosi alberghi dell'isola.