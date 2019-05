Operaio muore travolto da un autocompattatore a Marano

Un operaio di 32 anni, addetto al servizio di raccolta dei rifiuti, è morto nella mattina di oggi, lunedì 6 maggio, a Marano, in provincia di Napoli, per essere stato travolto dal camion autocompattatore su cui era in servizio. L'incidente è avvenuto in via Sconditi, nei pressi del municipio. Sul posto è giunta subito una ambulanza del 118, anche se i soccorsi sono stati inutili. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.