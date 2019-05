Meteo a Napoli: le previsioni di oggi lunedì 6 maggio

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

L’aria fredda raggiunge anche il Sud Italia rinnovando una giornata instabile con acquazzoni sparsi e qualche temporale. Fenomeni più probabili sui versanti tirrenici. Nevicate sono attese sui monti sopra i 1200-1300m, fino a 1000m in Campana. Temperature in ulteriore diminuzione. venti da ONO, anche tesi. Mari mossi o molto mossi.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. ampie schiarite in serata, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata ampie schiarite, sono previsti 6.9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,1 µg/m³.