La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a graduali schiarite dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare molto mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Allerta meteo per l’intera giornata per vento forte. Un centro di bassa pressione in spostamento dal nord Italia verso l'Adriatico pilota umide correnti occidentali verso le nostre regioni tirreniche, rinnovando moderate condizioni di instabilità atmosferica. Attese ancora nubi e qualche pioggia su gran parte della Campania, nella notte nuovo peggioramento con temperature in diminuzione dalla sera. Venti moderati di Ponente. Mari generalmente mossi, molto mosso il Tirreno.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. in serata deboli piogge, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3.3 µg/m³.