Caserta, spaccio di droga: arrestato pusher di 19 anni

Ha patteggiato una condanna a due anni di carcere, con pena sospesa, e a 6.000 euro di multa, il 19enne di Sparanise, in provincia di Caserta, arrestato per spaccio di stupefacenti dalla polizia di Stato che lo ha trovato in possesso di oltre un etto di hashish.

L'arresto

Il giovane è stato fermato in via Kennedy a Sparanise con una piccola quantità di droga, che ha dichiarato di detenere per uso personale, ma i poliziotti del Commissariato di Sessa Aurunca lo tenevano sotto osservazione già da tempo, così, sono andati a casa sua dove hanno effettuato una perquisizione. Nell'abitazione del ragazzo hanno trovato oltre 100 grammi di hashish, 800 euro in contanti, ritenuto provento dello spaccio, bilancini per il peso dello stupefacente, coltellini ancora sporchi e altro materiale usato per il confezionamento della droga. Il giovane è stato così arrestato e ha affrontato il giudizio direttissimo davanti al giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il giudice dopo aver convalidato l'arresto, ha accolto il patteggiamento del 19enne condannandolo a due anni di reclusione. Oltre al 19enne, i poliziotti hanno bloccato anche un 16enne che aveva poco prima acquistato una dose, lo hanno segnalato alla prefettura e poi affidato ai genitori.