Napoli, due operai cadono da un elevatore al quinto piano

In via Santa Caterina a Gragnano, in provincia di Napoli, due operai sono caduti dal quinto piano, finendo sul balcone del secondo piano, di un'abitazione in un palazzo dove stavano lavorando per una ristrutturazione. La caduta è stata provocata dal cedimento di un elevatore.

Non sono in pericolo di vita

Trasportati all'ospedale di Castellammare di Stabia, i due operai non sono in pericolo di vita. Al momento dell'incidente, la strada è stata chiusa al traffico e la situazione è precipitata nel caos a causa di un pullman di studenti ai quali è stato impedito di proseguire per raggiungere la scuola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta per stabilire le cause e le responsabilità dell'incidente sul lavoro.