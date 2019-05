Montoro, lite tra due famiglie sfocia in sparatoria: ferita 16enne

A Montoro, in provincia di Avellino, una 16enne è rimasta ferita da un colpo di pistola, al culmine di una lite tra alcuni componenti della sua famiglia e la famiglia del suo fidanzato, anch'egli giovanissimo. Un 51enne, parente della ragazzina, è stato arrestato dai carabinieri. La giovane vittima è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Moscati di Avellino, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile.

La ricostruzione del litigio

Secondo una prima ricostruzione, il violento litigio sarebbe esploso ieri sera, mercoledì 1° maggio, tra i familiari della ragazza e quelli del suo giovane fidanzato. Le due famiglie sarebbero prima venute alle mani, danneggiando alcune auto in sosta e distruggendo gli infissi esterni dell'abitazione di uno dei due nuclei famigliari, per poi passare alle armi. I motivi all'origine della lite sono forse riconducibili a un diverbio tra i due 'fidanzatini', che potrebbe aver fatto deflagrare sedimentati rancori e insofferenze tra le due famiglie, composte da operai, che vivono a poche decine di metri l'una dall'altra in una frazione di Montoro. Nel corso del litigio sono stati esplosi sette colpi di arma da fuoco, da due distinte pistole, come accertato dal ritrovamento dei bossoli rimasti sul selciato.

Le indagini

La vittima è stata raggiunta da un colpo sotto la scapola destra, che solo per pochi millimetri non ha leso gli organi vitali. I medici confermano che la giovane non è in pericolo di vita, benché sia in uno stato di forte trauma psicologico. Le indagini dei carabinieri, a cui hanno partecipato anche i militari del Reparto Investigativo del Comando di Avellino, sono andate avanti per tutta la scorsa notte. Gli investigatori sono al lavoro per individuare chi abbia sparato con la seconda arma. Il 51enne che ha ferito la ragazzina è stato arrestato. Per lui è stato chiesto il fermo alla Procura. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Bellizzi Irpino (Avellino), con le accuse di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma.

