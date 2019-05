Torre del Greco, agguato a colpi di pistola per una lite: un arresto

Un giovane di vent’anni, Salvatore Di Giulio, di Ercolano, è stato arrestato dai carabinieri per un tentato omicidio avvenuto nel luglio 2018 a causa di una lite. Di Giulio è stato identificato grazie alle immagini di telecamere di videosorveglianza: il ventenne dovrà scontare cinque anni per tentato omicidio, porto e detenzione illegale di arma da fuoco.

L'agguato

L'agguato fu compiuto il 1 luglio 2018 a Torre del Greco, in provincia di Napoli: Di Giulio, insieme a un complice e a due minorenni, a bordo di due scooter, aveva inseguito la propria vittima, un pescatore di 23 anni a bordo di un’auto, da via XX Settembre fino a via del Clero. Durante l’inseguimento, Di Giulio esplose contro il 23enne tre colpi di pistola, che finirono sulla carrozzeria. Il tutto- secondo quanto emerso dalle indagini - per vendicarsi di un litigio avvenuto il giorno prima in un bar.

Gli arresti

Il 20 luglio 2018 i carabinieri arrestarono due componenti del gruppo su disposizione della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Napoli e dalla Procura di Torre Annunziata. Un aiuto decisivo alle indagini venne dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo dell'agguato.