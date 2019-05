Stanno cercando altri video, altre immagini più nitide, gli investigatori del commissariato San Ferdinando di Napoli e della Squadra Mobile che, coordinati dal sostituto procuratore Salvatore Prisco, stanno indagando sull'accoltellamento di Artem Tkachuk, il giovane di 18 anni che ha interpretato il ruolo di Tyson nel film "La Paranza dei Bambini", vincitore dell'Orso d' argento all'ultimo Festival di Berlino.

Le indagini

Al momento gli inquirenti hanno a disposizione solo un filmato in bianco e nero il quale sembrerebbe confermare la versione dei fatti avvenuti in via Calabritto, la notte tra sabato 27 e domenica 28 aprile, resa da Artem ai poliziotti. Ad entrare in azione sarebbero stati tre giovanissimi cui la polizia ora sta cercando di dare un nome risalendo al quartiere di provenienza. Tutto scaturisce da un buffetto, mal sopportato e interpretato come un gesto di superiorità, al quale Tyson ha reagito.

L'aggressione

"Tu sei quello che ha fatto la paranza dei bambini?" avrebbe chiesto uno ragazzino ad Artem, il quale risponde affermativamente. Poi il ragazzino gli da un buffetto che innesca una reazione dell'attore. A questo punto il giovane avrebbe chiesto l'intervento dei suoi amici, dando il via alla lite che sfocerà nell'accoltellamento. Gli inquirenti ritengono che il ragazzino si sia avvicinato ad Artem e ai suoi amici attirato dalla loro notorietà: quasi tutti, infatti, hanno avuto un ruolo nel film tratto dal libro di Roberto Saviano.