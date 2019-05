Eventi 1 maggio: cosa fare a Napoli per la Festa del Lavoro

Musica, arte e il tradizionale comizio dei sindacati sono gli ingredienti del primo maggio partenopeo. Cgil, Cisl e Uil si ritroveranno in piazza del Gesù Nuovo mentre in piazza Dante numerosi artisti si alterneranno sul palco dal primo pomeriggio. Tanti i musei aperti per visitare le mostre allestite nel capoluogo campano, da “Caravaggio Napoli” a “Canova e l’Antico”.

Gli eventi in programma durante la Festa dei Lavoratori

Comizio in piazza del Gesù Nuovo

Nel giorno della festa dei Lavoratori (PERCHE' SI CELEBRA), Cigl, Cisl e Uil si sono dati appuntamenti in piazza del Gesù, dove alle 10 inizierà il tradizionale comizio. Il tema di quest’anno, scelto per festeggiare il primo maggio in tutta Italia, è “Lavoro, diritti, Stato sociale: la nostra Europa”. All’evento parteciperanno tre delegati delle categorie della sanità, pensionati e terziario e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Napoli. Le conclusioni saranno affidate a Gianpiero Tipaldi, segretario generale Cisl Napoli.

Concerto in piazza Dante

Inizierà alle 14 il concerto che si tiene in piazza Dante e a cui prenderanno parte tanti artisti, che si alterneranno sul palco durante l’intero pomeriggio. Tra i presenti i Modena City Ramblers, Ensi, Folkabestia, Maldestro, Jovine, Tommaso Primo, Zulù, 99 Posse e Bisca. A presentare l’evento musicale saranno Anna Trieste e Gianni Simeoli. Lo slogan della manifestazione è "Napoli parla un'altra lingua". Durante la manifestazione ci saranno anche gli interventi dei comitati di lotta ambientali, che racconteranno le battaglie contro i cambiamenti climatici nel nostro paese e nel mondo.

Brunch e concerto all’arenile di Bagnoli

La musica sarà protagonista anche all’Arenile di Bagnoli. Dalle 12 alle 24 ci saranno 12 ore di musica no stop, mercatini, animazione, baby parking e poi gran finale con Alex Britti in concerto alle ore 20 e poi Djset. Il Brunch sarà caratterizzato da due aree musicali, dove si alterneranno i dj della movida partenopea sia prima che dopo il concerto. Il Brunch sarà caratterizzato da due aree musicali, dove si alterneranno alcuni dei migliori dj della movida partenopea sia prima che dopo il concerto. Ci saranno aree dedicate al food e un’area dedicata ai bambini e alle famiglie con l’animazione.

Alcune mostre da visitare

Numerosi musei restano aperti in occasione del primo maggio, consentendo a chi sceglie di trascorrere questo giorno di festa a Napoli di visitare una delle grandi mostre allestite nel capoluogo campano. Il Museo di Capodimonte ospita “Caravaggio Napoli”, l’esposizione che documenta il lavoro svolto dall'artista lombardo nei complessivi 18 mesi che trascorse nella città partenopea, e “Oro Rosso. Sculture d’oro e corallo, disegni di sangue” dell’artista belga di fama mondiale Jan Fabre. La mostra “Canova e l’Antico” è invece allestita al Museo Archeologico Nazionale e rende omaggio a uno dei più grandi scultori italiani.

Il primo maggio per i bambini

Il divertimento è assicurato anche per i bambini. Artisti di strada, la magia delle bolle di sapone e tante altre sorprese sono infatti in programma il primo maggio allo Zoo di Napoli. Un'occasione questa per scoprire anche i nuovi ospiti del Parco: i Macachi e i Cercopiteco di Brazzà della famiglia dei primati.