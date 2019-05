Un imprenditore edile di Afragola, in provincia di Napoli, è finito in carcere per i reati di violenza sessuale, estorsione e stalking, ai danni della sua ex fidanzata. A notificare l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sono stati i carabinieri della tenenza di Caivano.

Lo stalking

È stata la donna a denunciare nel marzo scorso gli abusi e lo stato di terrore in cui viveva. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, lui non aveva mai accettato l'interruzione della relazione, e aveva iniziato a tempestare di telefonate e messaggi la donna. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo avrebbe più volte violentato la donna dopo la fine della relazione. Inoltre l'imprenditore perseguitava l'ex, tempestandola di telefonate e messaggi su whatsapp, arrivando all'improvviso a casa della donna, e facendole scenate. Tra le condotte contestate anche le continue minacce di inviare agli amici le foto intime della donna se lei non gli avesse restituito il danaro prestato e l'equivalente in soldi dei regali. L'uomo ha anche inviato delle foto agli amici, ma non è stato ancora accertato se le immagini della donna siano finite anche online. A confermare i fatti sono stati anche alcuni amici della coppia, e in particolare della donna. Qualcuno, già prima del mese di marzo, le aveva consigliato di denunciare l'ex, ma lei per paura non lo aveva fatto, ritardando la segnalazione.

