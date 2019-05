Meteo a Napoli: le previsioni di oggi lunedì 29 aprile

La situazione meteo in città

A Napoli nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Un vortice in scorrimento lungo l'Adriatico determina l'afflusso di correnti prima sudoccidentali, poi nordoccidentali. Nubi al mattino su Campania con qualche piovasco, un po' di nubi su coste calabre tirreniche. In seguito, ancora variabilità e qualche piovasco su Campania interna. Temperature generalmente stabili, con valori massimi mediamente tra 16 e 20 gradi. Venti moderati da SO in rotazione dai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell'intorno di 3200 metri. Mari generalmente mossi.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti tre millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 23,3 µg/m³.