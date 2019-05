Battipaglia, bimbo di 10 anni cade giù dal secondo piano: è grave

A Battipaglia, in provincia di Salerno, un bambino di 10 anni è caduto dal secondo piano della propria abitazione; secondo gli inquirenti si tratterebbe di un tentativo di suicidio. Ricoverato presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, e successivamente trasferito al Santobono di Napoli, il bimbo ha riportato diverse fratture, ma nessun trauma cranico. Da quanto trapela, il bambino non era solo in casa. Alla base del gesto, secondo gli investigatori, ci sarebbero motivi scolastici, ma non legati a fenomeni di bullismo. Il piccolo, che frequenta la quinta elementare di un istituto di Battipaglia, è ora ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli, in gravi condizioni.

Ricoverato in prognosi riservata

"Il piccolo paziente è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale napoletano; gli esami effettuati nella mattinata di oggi hanno evidenziato la presenza di diverse fratture in diverse parti del corpo". Così l'azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon, dove si trova da stamane il bambino. "Proprio a causa della complessità del quadro e della gravità delle ferite riportate, al momento non è possibile indicare tempi e modalità di evoluzione delle condizioni di salute del bambino", precisa l'ospedale.

La ricostruzione

Il dramma è accaduto poco prima che il bimbo andasse a scuola. Una volta uscito di casa e arrivato al portone con la madre, il piccolo è orfano di padre, con la scusa di aver dimenticato qualcosa in casa, si è fatto dare le chiavi e, una volta rimasto solo, si sarebbe lanciato nel vuoto dalla propria cameretta, precipitando da circa dieci metri d'altezza.

