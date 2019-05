Napoli, prende a calci un mendicante invalido e lo rapina: arrestato

Ha minacciato con una bottiglia rotta un mendicante invalido e poi lo ha colpito a una gamba con un calcio per sottrargli un vecchio telefono. È successo a Napoli, in via Milano. L’aggressore è un uomo di 30 anni del Gambia, arrestato dai carabinieri che hanno assistito alla scena. La vittima, un 38enne originario del Ciad, è invece finita in ospedale (guarirà in cinque giorni).

L’intervento dei carabinieri

Il rapinatore si è allontanato dopo aver preso il cellulare ma è stato bloccato dai militari, in servizio nella zona, dopo un inseguimento. Il 30enne, che ha cercato di resistere all’arresto, dovrà ora rispondere di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.