Castellammare di Stabia, escursionista muore cadendo in un dirupo

Un pensionato di 76 anni è morto durante un'escursione in località Monte Coppola, a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, l'escursionista principiante, Alfredo Montanarella, è precipitato in un dirupo di circa 20 metri, morendo sul colpo. A dare l'allarme è stato un amico che era in sua compagnia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castellammare e della sezione rilievi del nucleo investigativo di Torre Annunziata. La salma è stata sequestrata per consentire lo svolgimento dell'autopsia.