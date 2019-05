Napoli, affitti "stracciati" per case di pregio

Scandalo affitti a prezzo da saldo a Napoli. Si parla, secondo quanto scrive Il Mattino, anche di 600 euro al mese per 110 metri con vista mare. Questo è quanto si paga alla "Fondazione Strachan Rodino", controllata dall'amministrazione comunale di Napoli. Oltre 30 gli inquilini delle case di pregio dell'istituto: tra loro avvocati e dirigenti pubblici. Il dossier in materia è stato elaborato dal consigliere comunale Gaetano Troncone.

Gli immobili

Questa è la seconda fase della vicenda sulla quale aveva chiesto chiarimenti un altro consigliere, Diego Venanzoni, dopo che il quotidiano online Il Desk aveva stilato una lista di 33 immobili. Tra essi, anche beni pregiati nel quartiere Santa Lucia e nella centralissima via Toledo. Troncone spiega di essere in possesso dell'elenco di tutti i locatari e di essere pronto a diffonderlo se sulla vicenda non ci sarà un intervento chiarificatore da parte del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

Le parole di de Magistris

"La direttiva data è molto chiara per quanto riguarda la gestione del patrimonio immobiliare del Comune: tolleranza zero con tutte le vicende ritenute inaccettabili sul piano del rapporto tra domanda e offerta, del rapporto tra proprietario e conduttore", ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Il primo cittadino, nel sottolineare che ''la gestione non è del Comune'', ha spiegato che ''non sempre si può intervenire in pochi giorni perché alcune di queste situazioni hanno alla base dei contratti su cui bisogna intervenire ma gli uffici del patrimonio stanno lavorando e se si dovessero individuare, come già capitato in passato, furbi o sacche di illegalità, queste vanno affrontate, colpite, segnalate e denunciate''. Il sindaco ha inoltre annunciato che prima dell'estate l'amministrazione varerà un atto con cui ''andremo a dare forza giuridica a esperienze di valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare dell'ente nate in modo fragile e invece andremo a troncare definitivamente tutte le gestioni del patrimonio che non hanno nulla a che vedere con l'interesse pubblico''.

