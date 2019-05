Controlli dei finanzieri a Capri e Ischia: 40 lavoratori irregolari

Vasta operazione della guardia di finanza di Napoli delle tenenze di Ischia e Capri: nel mirino sono finite le strutture ricettive delle due isole, dove erano in corso lavori. Nel corso delle ispezioni, gli uomini della guardia di finanza hanno individuato sedici imprese, che impiegavano 110 operai con mansioni di muratori, imbianchini, piastrellisti ed elettricisti. Tra questi, è emerso che oltre 40 lavoravano completamente in nero. In qualche caso, i lavoratori erano minorenni. In un hotel di Barano d'Ischia sono stati trovati quindici operai non assunti.