25 aprile, manifestazione Anpi a Napoli per la festa della Liberazione

È partito da piazza Carità il corteo promosso dall'Anpi di Napoli in occasione della festa della Liberazione. Dopo la deposizione della corona di fiori al monumento dedicato a Salvo D'acquisto, in presenza del primo cittadino di Napoli Luigi de Magistris e del presidente della Camera Roberto Fico Fico, i manifestanti hanno raggiunto il Maschio Angioino dove è previsto uno degli appuntamenti organizzati dal Comune per il 25 aprile. Presenti delegazioni di Cgil, Cisl, Uil, Libera, Udu e Gd. Durante il tragitto la banda musicale davanti corteo ha intonato Bella Ciao, accompagnata dal coro spontaneo dei partecipanti. Il cortile del castello ha accolto il corteo con sorrisi e pugni chiusi.

Fico: "25 aprile è una festa in cui tutti ci dobbiamo riconoscere"

"Il 25 aprile è una festa del nostro Paese, della Repubblica, dell'Italia in cui tutti ci dobbiamo riconoscere - ha spiegato Roberto Fico, presente a Napoli in mattinata - perchè è la festa della liberazione dell'Italia dal nazifascismo e questo è quello che ci permette oggi di essere in questa piazza, di poter manifestare, di poter esprimere le nostre idee, e che permette ai ministri di essere ministri, ai parlamentari di essere tali tramite elezioni democratiche, ai sindaci e ai presidenti di Regione di svolgere il loro ruolo". Poi ha aggiunto: "Oggi siamo qui per ricordare e ribadire questo con sempre più forza, non dando mai niente per scontato perchè vai due metri fuori l'Italia e tutti questi principi e valori magari non esistono. E quindi è bene sapere da dove veniamo, conoscere la nostra storia".